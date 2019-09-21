В Одессе мужчина открыл стрельбу из-за незнакомцев в его районе

Житель частного сектора заметил около дома машину с людьми.

Не разбираясь, что это за люди, мужчина сразу кинулся домой, а оттуда вернулся с карабином.

К счастью, он совершал выстрелы только в воздух. Причем продолжал стрелять даже когда авто уехало и скрылось из виду. Однако обеспокоенные местные жители все равно вызвали полицию — на всякий случай.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Как узнали правоохранители, люди в машине ждали соседку стрелка. Мужчину задержали для последующего выяснения подробностей. У него изъяли оружие и патроны. Известно, что возмутитель спокойствия был выпившим. По факту происшествия открыли уголовное дело.

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