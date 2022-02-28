В Одессе можно будет укрыться на подземных паркингах новостроек: список адресов

Владельцы новостроек в Одессе открывают паркинги во время военного положения для горожан.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Строительные и управляющие компании предоставят доступ при наличии ДОКУМЕНТОВ. Это необходимо, чтобы обеспечить вашу же безопасность.
Список новостроек, где можно укрыться при обстреле или бомбежке:
- Варненская, 27а/2, ЖК «Скай Сити»;
- Толбухина, 135, ЖК «Омега»;
- Гагарина, 19, ЖК «Четыре сезона»;
- Костанди, 104, ЖК «Горизонт»;
- Канатная, 122, ЖК «Мандарин»;
- Новобереговая, 12а, ЖК «Новый берег»;
- Люстдорфская дорога, 90, ЖК «Альтаир» и «Альтаир-2»;
- Осипова, 40, ЖК «Дом на Осипова»;
- Среднефонтанская / пер. Садовый, ЖК Апельсин;
- Генуэзская, 24д, ЖК «Гольфстрим»;
- Маршала Говорова, 10/6, Звездный городок 2;
- Фонтанская дорога, 25/Тополиний, 17/А, ЖК «Акрополь»;
- Педагогическая, 23ЖК «Лимнос»;
- Генуэзская, 1, ЖК «Родос»;
- Кордонный, 2/2, ЖК «Корфу»;
- Греческая, 1а, ЖК «Дом №1»;
- Клубничный, 24, ЖК «Милос»;
- Куликовский, 2а, ЖК «Аполлон»;
- Ванной, 1, «Санторини»;
- Ванная, 1а, ЖК «Миконос»;
- Французский, 13а, ЖК «Крит»;
- Французский бульвар, 29б;
- пров. Каркашаде, 9;
- Французский бульвар, 2;
- Дачная, 28, «Пространство на Дачной»;
- Авдеева-Черноморского, 7, «Пространство на 9-й Фонтана»;
- Радостная, 29 33, Eco City;
- Дм. Донского, 59, «Пространство на Донского;
- Малиновского, 18, ЖК «Малинки»;
- Львовская, 15б, ЖК «Море»;
- Тополина, 1, ЖК «Сады Семирамиды»;
- Инглези, 2, Via Roma.