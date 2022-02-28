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В Одессе можно будет укрыться на подземных паркингах новостроек: список адресов

В Одессе можно будет укрыться на подземных паркингах новостроек: список адресов

Владельцы новостроек в Одессе открывают паркинги во время военного положения для горожан.

Рецепты

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Строительные и управляющие компании предоставят доступ при наличии ДОКУМЕНТОВ. Это необходимо, чтобы обеспечить вашу же безопасность.

Список новостроек, где можно укрыться при обстреле или бомбежке:

  1. Варненская, 27а/2, ЖК «Скай Сити»;
  2. Толбухина, 135, ЖК «Омега»;
  3. Гагарина, 19, ЖК «Четыре сезона»;
  4. Костанди, 104, ЖК «Горизонт»;
  5. Канатная, 122, ЖК «Мандарин»;
  6. Новобереговая, 12а, ЖК «Новый берег»;
  7. Люстдорфская дорога, 90, ЖК «Альтаир» и «Альтаир-2»;
  8. Осипова, 40, ЖК «Дом на Осипова»;
  9. Среднефонтанская / пер. Садовый, ЖК Апельсин;
  10. Генуэзская, 24д, ЖК «Гольфстрим»;
  11. Маршала Говорова, 10/6, Звездный городок 2;
  12. Фонтанская дорога, 25/Тополиний, 17/А, ЖК «Акрополь»;
  13. Педагогическая, 23ЖК «Лимнос»;
  14. Генуэзская, 1, ЖК «Родос»;
  15. Кордонный, 2/2, ЖК «Корфу»;
  16. Греческая, 1а, ЖК «Дом №1»;
  17. Клубничный, 24, ЖК «Милос»;
  18. Куликовский, 2а, ЖК «Аполлон»;
  19. Ванной, 1, «Санторини»;
  20. Ванная, 1а, ЖК «Миконос»;
  21. Французский, 13а, ЖК «Крит»;
  22. Французский бульвар, 29б;
  23. пров. Каркашаде, 9;
  24. Французский бульвар, 2;
  25. Дачная, 28, «Пространство на Дачной»;
  26. Авдеева-Черноморского, 7, «Пространство на 9-й Фонтана»;
  27. Радостная, 29 33, Eco City;
  28. Дм. Донского, 59, «Пространство на Донского;
  29. Малиновского, 18, ЖК «Малинки»;
  30. Львовская, 15б, ЖК «Море»;
  31. Тополина, 1, ЖК «Сады Семирамиды»;
  32. Инглези, 2, Via Roma.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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