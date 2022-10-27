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Вывоз мусора в Одессе: тарифы могут увеличиться почти в 2 раза

Вывоз мусора в Одессе: тарифы могут увеличиться почти в 2 раза

Увеличение тарифов на вывоз мусора в Одессе будет рассмотрено уже на ближайшем заседании Одесского горисполкома. Если проект решения утвердят, цены вырастут почти в два раза.

Об этом стало известно из проекта решения, опубликованного на сайте Одесского городского совета.

Почти в два раза собираются повысить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов для жителей спальных районов Одессы компании-операторы.

Речь идет об услугах, предоставляемых компаниями ООО «Клиар-Сити» (это предприятие владеет компанией «Союз», которая обслуживает Киевский район города) и ООО «Эко-Ренессанс» (работает преимущественно в Суворовском районе).

Если решение примут, то тарифы на услуги ООО «Клиар-Сити» составят 33,9 грн/месяц на человека для жителей многоквартирных домов (сейчас 19,3 грн) и 58,68 грн/мес для частного сектора (сейчас 32,36 грн).

Тарифы «Эко-Ренессанс» будут такими: 35,39 грн в месяц на одного жителя многоквартирного дома и 61,26 грн/мес на одного жителя частного сектора.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, подорожает ли отопление в Одессе зимой 2022/2023 годов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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