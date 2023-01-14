В Одессе может появиться «Юрта незламностi» – что это?

В Одессе казахи планируют установить пункт обогрева под названием «Юрта незламностi» («Юрта несокрушимости»).

Об этом сообщил представитель казахской диаспоры Аидос Капанов.

«При содействии бизнесмена Даурена Нуржанова в Украине открываются юрты несокрушимости – пункты обогрева, электричества и питания»,

– написал он у себя в Твиттере.

По его словам, в этих пунктах волонтеры будут угощать посетителей казахским пловом и другими блюдами национальной кухни.

Первую такую юрту казахи уже установили в Буче. В дальнейшем подобные пункты должны появиться в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.

Ранее Кабмин Украины утвердил общие правила для «Пунктов незламності».

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Фото: Твиттер Аидоса Капанова