В Одессе моряки штурмовали офис Морречсервиса: заявляют о коррупции

В Одессе моряки ворвались в офис Морречсервиса на Грушевского после того, как охрана закрыла перед нимми дверь.

В офис прорвались около сотни человек, передает УСИ.

Моряки заявляют, что Морречсервис игнорирует приказ Министерства инфраструктуры об отмене экзамена по подтверждению квалификации, а сам экзамен якобы невозможно сдать без взяток.

На место прибыла полиция, моряки покинули офис и находятся в холле учреждения. Они подготовили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию с экзаменами.

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