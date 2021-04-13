МИУ решило упростить процедуру аттестации и дипломирования моряков

Министерство инфраструктуры передало на регистрацию в Министерство юстиции приказ «О внесении изменений в нормативно-правовые акты Министерства транспорта и связи Украины и Министерства инфраструктуры Украины». Это направлено на то, чтоб упростить аттестацию и подтверждение квалификации моряков.
«Передали в юстировку приказ об упрощении процедуры подтверждения квалификации моряков. Это уберет возможную коррупционную составляющую и необходимость сдавать очередные экзамены каждые 5 лет», — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
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