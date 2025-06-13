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В Одесском горсовете возник спор вокруг детских площадок

Бесхозные площадки предлагают снести

На заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Одесского горсовета обсуждали вопрос содержания детских площадок, расположенных на территории объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Что предлагают депутаты и администрация

Депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий предложил признать часть площадок бесхозными и снести их, если они представляют угрозу для детей. Кроме того, он считает, что жители ОСМД должны сами финансировать их содержание.

«Если площадка не обслуживается — сносите. Если она стоит внутри ОСМД, то пусть жильцы её и обслуживают. Использовать бюджет города на отдельные дворы несправедливо», — заявил он.

Руководительница Киевской районной администрации Марина Лозовенко отметила, что многие площадки расположены на спорных участках, где не определена ответственность за их содержание. По её данным, только 7-8 объектов находятся на официальном балансе городских ОСМД.

Теперь вопрос о судьбе детских зон остаётся открытым, и решение будет зависеть от последующих обсуждений и согласований.

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