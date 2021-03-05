Новости Одессы и Одесской области

В Одессе модернизируют четыре школы

В Одессе модернизируют четыре школы

В Одессе за счет средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) проведут комплексную модернизацию  4 учебных заведений (школ: №41 на пл. Мичурина, №31 на ул. Гастелло, №39 на ул. Успенской, №49 на ул. Давида Ойстраха) и зданий больницы №8 на Фонтанской дороге.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

Работы ведутся в рамках Программы развития ООН в Украине по технической поддержке Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины, которую финансирует ЕИБ. Программа направлена на финансирование различных проектов в тех городах, которые приняли большое количество переселенцев с Донбасса.

Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.

«Одесса определена как один из городов 9 областей Украины, которому Европейский инвестиционный банк выделил финансирование. И это не случайно – Одесса стала вторым домом для более чем 30 тысяч переселенцев», – отметил Геннадий Труханов.

Комплексная модернизация включает проведение как внутренних, так и наружных работ: обновление и утепление фасадов, замену инженерных сетей, обустройство условий для людей с инвалидностью, обновление спортивной инфраструктуры и пр. В ходе совещания стороны обсудили сроки завершения работ.

«Проекты находятся в разной стадии реализации. В ходе диалога с городским головой были определены сроки сдачи объектов – до 1 июня 2021 года. Также мы обсудили план действий, чтобы все работы на объектах были завершены вовремя в рамках существующего бюджета и, конечно же, без потери качества», – отметил представитель проекта Игорь Кистенев-Кавказский.

Читайте также: Европейский кредит для Одессы: на что потратят деньги? 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить