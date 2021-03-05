В Одессе модернизируют четыре школы

В Одессе за счет средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) проведут комплексную модернизацию 4 учебных заведений (школ: №41 на пл. Мичурина, №31 на ул. Гастелло, №39 на ул. Успенской, №49 на ул. Давида Ойстраха) и зданий больницы №8 на Фонтанской дороге.

Работы ведутся в рамках Программы развития ООН в Украине по технической поддержке Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины, которую финансирует ЕИБ. Программа направлена на финансирование различных проектов в тех городах, которые приняли большое количество переселенцев с Донбасса.

Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.

«Одесса определена как один из городов 9 областей Украины, которому Европейский инвестиционный банк выделил финансирование. И это не случайно – Одесса стала вторым домом для более чем 30 тысяч переселенцев», – отметил Геннадий Труханов.

Комплексная модернизация включает проведение как внутренних, так и наружных работ: обновление и утепление фасадов, замену инженерных сетей, обустройство условий для людей с инвалидностью, обновление спортивной инфраструктуры и пр. В ходе совещания стороны обсудили сроки завершения работ.

«Проекты находятся в разной стадии реализации. В ходе диалога с городским головой были определены сроки сдачи объектов – до 1 июня 2021 года. Также мы обсудили план действий, чтобы все работы на объектах были завершены вовремя в рамках существующего бюджета и, конечно же, без потери качества», – отметил представитель проекта Игорь Кистенев-Кавказский.

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