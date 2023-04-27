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В Одессе меняют три маршрута горэлектротранспорта и открывают улицу для проезда

В Одессе меняют три маршрута горэлектротранспорта и открывают улицу для проезда

По техническим причинам временно меняют маршруты трамвая № 7 и двух троллейбусов — № 7 и № 12. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета. Также для проезда откроют Карантинный спуск.

По информации работников ЖКХ Одесского горсовета, произошли временные изменения в работе ряда маршрутов. До окончания ремонтных работ изменения коснутся таких маргшрутов :

  • трамвайный маршрут № 7 возле в связи с аварией на подстанции функционирует между улицей Паустовского и Старосенной площадью;
  • троллейбусный маршрут № 7 (ул. Новосельского – просп. Глушко);
  • троллейбусный маршрут № 12 (ул. Рихтера – просп. Глушко).Ранее мы писали о том, что город лишится 29 троллейбусов, принадлежащих Коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс».

Кроме того Карантинный спуск открыли для движения автомобилей в Приморском районе Одессы. Теперь этой улицей можно добраться до Одесского порта — оттуда уже убрали бетонное заграждение.

карантинный спуск

Напомним, ранее возобновили сообщение по Приморской улице — от Таможенной площади до Пересыпского моста. Однако там нельзя останавливаться и парковаться.

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Фото: GoogleMaps

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Редакция ПРОФИЛЬ

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