В Одессе меняют три маршрута горэлектротранспорта и открывают улицу для проезда

По техническим причинам временно меняют маршруты трамвая № 7 и двух троллейбусов — № 7 и № 12. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета. Также для проезда откроют Карантинный спуск.

По информации работников ЖКХ Одесского горсовета, произошли временные изменения в работе ряда маршрутов. До окончания ремонтных работ изменения коснутся таких маргшрутов :

трамвайный маршрут № 7 возле в связи с аварией на подстанции функционирует между улицей Паустовского и Старосенной площадью;

троллейбусный маршрут № 7 (ул. Новосельского – просп. Глушко);

троллейбусный маршрут № 12 (ул. Рихтера – просп. Глушко). Ранее мы писали о том, что город лишится 29 троллейбусов, принадлежащих Коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс».

Кроме того Карантинный спуск открыли для движения автомобилей в Приморском районе Одессы. Теперь этой улицей можно добраться до Одесского порта — оттуда уже убрали бетонное заграждение.

Напомним, ранее возобновили сообщение по Приморской улице — от Таможенной площади до Пересыпского моста. Однако там нельзя останавливаться и парковаться.

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Фото: GoogleMaps