В Одессе меняют маршрут 14-го троллейбуса

Как сообщает портал “Пассажирский транспорт”, теперь троллейбус №14 будет курсировать не по Овидиопольской дороге, а пойдет через крупный жилмассив.

Ранее этот троллейбус ходил от железнодорожного вокзала, по улицам Большой Арнаутской, Богдана Хмельницкого, Мельницкой, Ивановскому путепроводу и Овидиопольской дороге, охватывая также Молдаванку и Дальние Мельницы. Однако из-за реконструкции площади у терминала аэропорта, уже несколько месяцев 14-е троллейбусы до аэропорта не доходят и следуют во временном режиме до площади Деревянко через улицу Святослава Рихтера (Щорса). В итоге аэропорт остался вообще без общественного транспорта, так как автобус №117 ходит нерегулярно.

Чтобы исправить ситуацию, был предложен вариант запуска к аэропорту троллейбусов с автономным ходом. Они будут идти от железнодорожного вокзала к аэропорту по прежней трассе – от Ивановского моста по Овидиопольской дороге и по дороге на аэропорт. Но на перекрестке около нового пассажирского терминала троллейбус будет сворачивать на дорогу в сторону жилмассива Черемушки. Далее троллейбусы, за счет опции автономного хода, пойдут к жилмассиву “Центральный аэропорт” на одноименной улице, где проживают около 16 тысяч человек и расположены три учебных заведения. Затем троллейбусы по улице Центральный Аэропорт, мимо торгового центра “Таврия-В Аэропортовский” выйдут на улицу Святослава Рихтера – и уже по ней пойдут до Ивановского путепровода, а затем обратно к железнодорожному вокзалу.

По словам руководителя городского департамента ЖКХ Дмитрия Жемана, также курирующего работу общественного транспорта, технически уже все готово к запуску маршрута по такой схеме.

Троллейбусы будут автоматически опускать штанги с контактной сети на Ивановском путепроводе или сразу после него на остановке, а затем на автономном ходу следовать “по кругу” до аэропорта и около него, а после уже вручную будут подключаться к контактной сети на первой же остановке по улице Святослава Рихтера. Задержка движения на время подъема штанг составит около полутора-двух минут.

Отметим, что на данном маршруте сейчас могут быть задействованы пока что единственный троллейбус с автономным ходом от аккумуляторов модели “Шкода-21тр”, а также троллейбусы “БКМ-321” с автономным ходом от дизель-генератора. Наличие опции автономного хода на этих троллейбусах позволяет прокладывать маршруты для них полностью или частично без строительства новой контактной сети.