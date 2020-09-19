В Одессе мать избила маленького сына до сотрясения мозга

В Арцизе вырастут тарифы: что подорожает? С 1 октября жители Арциза Одесской области будут платить за водоотведение и водоснабжение по новым тарифам. На изменение цен повлияло повышение минимальной заработной платы. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе пройдет джаз-фестиваль под открытым небом: программа С 25 по 27 сентября в Одессе состоится ХХ Международный джазовый фестиваль «Odessa jazz fest». Юбилейное мероприятие состоится под открытым небом — на сцене Летнего театра, а вход будет бесплатным для всех зрителей. ПОДРОБНЕЕ