В Одессе мать избила маленького сына до сотрясения мозга

В Одессе женщина прямо на улице вечером в пятницу, 18 сентября, избила своего маленького двухлетнего сына.
Об этом рассказала в Facebook начальник службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.
Прохожие вызвали полицию и “скорую”, и малыша госпитализировали. У него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Саму мать доставили в полицию.
Фото: facebook.com/julia.nikandrova.7
“Хотелось бы выругаться матом… Потому что цензурных слов в этой истории нет”, – возмутилась Никандрова поведением горе-матери.