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СБУ и полиция Одессы разоблачили мать и несовершеннолетнюю дочь, выполнявших задания российских спецслужб.

13-летнюю школьницу завербовали через мессенджер, обещая гонорары за диверсии.

Девочка пыталась поджечь релейный шкаф Укрзализныци, но огонь быстро потух.

Для следующего задания она привлекла 58-летнюю мать — вместе они сожгли эвакуационный автомобиль военнослужащей.

Женщине предъявлено подозрение по ст. 114-1 УК Украины — до 8 лет лишения свободы. Девочка передана в органы опеки.

Правоохранители установили, что 13-летняя одесситку завербовали российские спецслужбы через один из мессенджеров. Куратор обещал неплохие гонорары за поджоги релейных шкафов Одесской железной дороги и автомобилей военных.

Девочка должна была согласовывать объекты с заказчиком, а после их уничтожения присылать ему видеоотчеты.

В начале июля школьница облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла релейный шкаф. Но диверсия не удалась — огонь быстро погас и устройство не пострадало.

Для нового задания девочка привлекла 58-летнюю мать. Мать и дочь подожгли «Volkswagen» военнослужащей, использовавшийся на фронте для перевозки раненых. Авто сгорело дотла.

Во время обысков в доме подозреваемых следователи изъяли ряд вещественных доказательств.

Женщина задержана, ей сообщили о подозрении в препятствование законной деятельности ВСУ по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Девочка передана в органы опеки, ей могут назначить воспитательные меры, отметили в полиции.

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