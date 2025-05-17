В Пересыпском районе города стартовал ремонт дорожного покрытия и трамвайных рельсов на указанном перекрестке. По информации городских властей, обновление должно улучшить транспортную развязку в этом районе.

Отдельное внимание во время ремонта уделяют условиям для движения новых низкопольных трамваев маршрута «Север-Юг». Замена рельсов должна обеспечить безопасный и удобный проезд общественного транспорта.

Работы будут выполнять поэтапно, без полного перекрытия движения. Кроме ремонта дороги и путей, планируется благоустройство и озеленение прилегающей территории. Завершить все работы обещают до 12 августа.Читайте также: В Одессе выделили деньги на ремонт домов, пострадавших во время последних обстрелов