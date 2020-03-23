В Одессе курсирует 65% маршруток и почти все трамваи и троллейбусы

95% электротранспорта в Одессе на сегодняшний день работает. Но на линиях движения маршруток работает только 65% машин.
Об этом сообщил замдиректора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергей Щербань на аппаратном совещании в мэрии.
«Главная проблема сегодня – психологическое состояние водителей, поэтому и КП ОГЭТ, и департамент выводит на конечные остановки и на наиболее загруженные участки контролеров, инспекторов по паркованию и других специалистов для поддержки водителей и проведения разъяснительной работы с пассажирами», — пояснил Сергей Щербань.
Если будет принято решение полностью остановить общественный транспорт в Одессе в связи с карантином, департамент транспорта примет меры, чтобы отвозить на работу сотрудников мэрии и коммунальных предприятий.
Напомним, льготный проезд в одесском общественном транспорте отменять пока не будут.
Фото: Инфопорт
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