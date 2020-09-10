В Одессе крюинговый мошенник обманул моряков на десятки тысяч долларов

В Одессе поймали 26-летнего мошенника, который выдавал себя за директора крюингового агентства и брал с моряков деньги за якобы выгодное трудоустройство.

Ранее он работал в агентстве по трудоустройству моряков, но был уволен. Но с моряками общаться продолжил и, выдавая себя за директора крюинговой конторы, брал с них деньги за услуги.

Моряки платили псевдоагенту от 1,5 до 4,7 тыс. долларов каждый. Таким образом делец обманул не менее 30 моряков и взял с них почти 80 тыс. долларов. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Теперь мошенника могут лишить свободы на ближайшие три года.