Новости Одессы и Одесской области

В Одессе к зиме решили залатать все ямы на дорогах

В Одессе к зиме решили залатать все ямы на дорогах

За прошлую и эту неделю управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило 12 тендеров на проведение текущего ямочного ремонта улиц города.

Подписаться

Информации об этом размещена на сервисе государственных закупок «Prozorro».

Общая площадь покрытия, подлежащего ремонту по сумме всех тендеров, составляет 113 тыс м.кв.

Город готов заплатить за это 84 млн 892 тыс 800 грн.

В документации к тендерам сказано, что поврежденные участки будут вырезать и закатывать новым асфальтом толщиной в 5 или 7 см – в зависимости от категории дороги.

Издание «Лоция» приводит данные, что всего в Одессе около 840 км дорог, а их проезжая часть имеет площадь 6 млн кв. метров. Правда, далеко не все улицы покрыты асфальтом.

Читайте также: В Одессе хотят отказаться от песка при посыпке зимних дорог

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить