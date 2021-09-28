В Одессе к зиме решили залатать все ямы на дорогах

За прошлую и эту неделю управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило 12 тендеров на проведение текущего ямочного ремонта улиц города.

Информации об этом размещена на сервисе государственных закупок «Prozorro».

Общая площадь покрытия, подлежащего ремонту по сумме всех тендеров, составляет 113 тыс м.кв.

Город готов заплатить за это 84 млн 892 тыс 800 грн.

В документации к тендерам сказано, что поврежденные участки будут вырезать и закатывать новым асфальтом толщиной в 5 или 7 см – в зависимости от категории дороги.

Издание «Лоция» приводит данные, что всего в Одессе около 840 км дорог, а их проезжая часть имеет площадь 6 млн кв. метров. Правда, далеко не все улицы покрыты асфальтом.

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