В Одессе этим летом ждут наплыва туристов

В связи с эпидситуацией, вероятно, многие страны Европы из-за коронавируса и карантина не будут столь открыты для иностранцев этим летом.

И отдыхать большинство путешественников будут на украинских курортах – Одессы, Херсона и Карпат. Они станут лучшими в Европе и принесут прибыль для украинской экономики.

Так считает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В то же время медик отметил, что открытие курортных зон зависит от того, как быстро распространяется коронавирус, и как люди будут соблюдать карантинные условия.

– Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет – извините, – добавил главный санитарный врач страны.

Фото: 048.ua

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