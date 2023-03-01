Новости Одессы и Одесской области

В Одессе изменили время продажи алкоголя

В Одессе изменили время продажи алкоголя

В связи со сменой времени начала комендантского часа в Одессе и Одесской области продлили время продажи алкогольных напитков.

Как сообщила директор департамента аграрной политики Одесской облгосадминистрации Алла Стоянова, с сегодняшнего дня алкоголь в Одессе и области будут продавать не до 20:00 как раньше, а до 22:00.

В то же время продажа спиртного военнослужащим, нацгвардейцам, представителям воинских формирований и правоохранителям по-прежнему остается под запретом.

Напомним, с 22 июня 2022 года алкоголь всех видов в Одессе и области продавали в период с 09:00 до 20:00 часов.

Как сообщала «Одесская жизнь», с сегодняшнего дня, 1 марта, в Одессе и Одесской области изменено время комендантского часа – теперь он будет на один час короче и будет начинаться в полночь и длиться до пяти часов утра.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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