Ключевые моменты:
- 30 июля в Одессе остановлено движение трамваев №3 и №27;
- Причина – сход вагона с рельсов на Люстдорфской дороге;
- Время восстановления движения пока не сообщается.
Причиной приостановки движения трамваем стал сход с рельсов одного из вагонов на Люстдорфской дороге.
«В связи со сходом трамвайного вагона (с рельсов) на Люстдорфской дороге временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №3, 27», – сказано в сообщении.
Когда движение трамваев будет возобновлено, не уточняется.
Ранее в связи с проведением ремонтных работ в Одессе изменили движение трех трамвайных маршрутов – №12, №15 и №21.
Вас заинтересует: От копыт до контакта: одесскому трамваю исполнилось 145 лет.