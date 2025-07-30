Одесский трамвай

Ключевые моменты:

  • 30 июля в Одессе остановлено движение трамваев №3 и №27;
  • Причина – сход вагона с рельсов на Люстдорфской дороге;
  • Время восстановления движения пока не сообщается.

Причиной приостановки движения трамваем стал сход с рельсов одного из вагонов на Люстдорфской дороге.

«В связи со сходом трамвайного вагона (с рельсов) на Люстдорфской дороге временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №3, 27», – сказано в сообщении.

Когда движение трамваев будет возобновлено, не уточняется.

Ранее в связи с проведением ремонтных работ в Одессе изменили движение трех трамвайных маршрутов – №12, №15 и №21.

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