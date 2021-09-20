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В Одессе из-за халтурно сделанного тротуара перевернулась коляска с малышом

В Одессе из-за халтурно сделанного тротуара перевернулась коляска с малышом

При съезде с тротуара на пешеходный переход колесо коляски попало, а яму на стыке тротуара и проезжей части. Мать не удержала коляску с сидящим в ней ребенком, и та перекувыркнулась.

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Благо, сам ребенок вовремя среагировал и преземлился на руки.

Инцидент случайно попал на камеру видеорегистратора автомобиля, стоящего на перекрестке.

Этот случай продемонстрировал низкое качество дорожных работ в Одессе. И то, что безбарьерная среда лишь декларируется и имитируется, а не создается на самом деле.

Поэтому маломобильным жителям города, таким как пожилые люди, инвалиды, родители с детьми на колясках, все также непросто передвигаться по улицам города, как и раньше, в то время, когда о безбарьерной среде никто не заботился.

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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