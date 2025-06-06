Как стало известно, речь идет о двух птицах — Подсоколике большом (чеглоке) и Канюке. По информации, этих птиц спасли во время обстрелов и временно держали в клетках, обмотанных пленкой, в указанном заведении. Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков отметил, что птицы находятся не в очень хорошем состоянии, вероятно, из-за длительного пребывания в тесных клетках, что видно по поврежденному оперению. Он заверил, что в зоопарке птиц будут выхаживать.

Канюк обыкновенный является видом, находящимся под защитой Бернской и Боннской конвенций, Конвенции CITES, а также включен в ряд региональных красных списков Украины. Эту птицу также иногда используют как охотничью для охоты на куропаток, фазанов и кроликов. Подсоколик большой относится к роду соколов (Falco).

По словам Игоря Белякова, изъятым птицам необходим просторный вольер, чтобы избежать травмирования перьев, правильное питание и курс реабилитации. Врачи зоопарка уже осмотрели птиц и не обнаружили серьезных механических повреждений. Директор зоопарка рассказал, что птицы очень сильно застрессованы, их нужно хорошо откормить, оказать медикаментозную поддержку и дать время на реабилитацию для восстановления способности к полету. Важным моментом будет оценка их способности вернуться к жизни в дикой природе.

Если состояние птиц улучшится и специалисты зоопарка определят, что они смогут самостоятельно существовать в естественной среде, они будут выпущены на волю, подытожил Игорь Беляков.

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