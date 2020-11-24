В Одессе Instagram-мошенница наживалась на доверчивых родителях

Объявления она размещала в Instagram, а товар обещала отправить покупателям только после полной предоплаты. А когда получала деньги на банковскую карту, обрывала связь с теми, кто их перечислил.

Таким образом она обманула людей на 40 тыс. гривен, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Теперь мошеннице грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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