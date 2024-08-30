В Одессе отключили свет: адреса плановых работ на 30 августа

В пятницу, 30 августа 2024 года, в связи с плановыми работами на электросетях некоторые одесситы на весь день остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 8, 8г, 4л, 19/корп.8,
- Валерия Самофалова (Каманина),
- Леваневского,
- Левитана, 113а, 113б, 114,
- Литературная, 1,21/1, 11а, 62,
- Урожайная,
- Чубаевская, 11,11/а/1, 11б, 11в, 11г,
- дорога Фонтанская 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2
- Загородный, 9,
- Кортацци переулок (пер. Каманина), 8/корп.3,
- пер. Компасный
- пер. Кошевого, 5/В,
- пер. Мореходный, 13,
- просп. Свободы, 32/а/1, 52.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, линия на жилом массиве,
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская,
- Балтская дорога, 28,
- Высоцкого,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Капитана Кузнецова 92, 94, 98, 100, 102, 103, 110, 1 1-131 , Крымская, 63, Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
- Рыночная, 7,
- Семена Палия, 109, 111,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- пер. 2-й Керченский, 1, 3, 3а, 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 – 10.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Кленовая.