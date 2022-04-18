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В Одессе и области возобновляют работу контролеры по снятию показаний с электросчетчиков

В Одессе и области возобновляют работу контролеры по снятию показаний с электросчетчиков

Специалисты ДТЭК Одесские электросети возобновляют работу по фиксации показаний электросчетчиков у жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что контрольные данные счетчика помогают в корректном начислении потребляемой электроэнергии, чтобы клиенты получали точные счета от поставщиков. Работы начнутся с 18 апреля.

Непосредственно в дома и квартиры контролеры не будут заходить. Работы будут производиться исключительно со счетчиками, расположенными в межэтажных щитовых, щитовых на лестничных клетках и опорах линий электропередачи (для частного сектора). Без звонков в квартиры и дома. В случае невозможности снятия показателей компания просит жителей города и области содействовать сотрудникам ДТЭК Одесские электросети и предоставлять им доступ к счетчикам.

Как понять, что это сотрудник компании?

  • Специалисты ДТЭК Одесские электросети производят снятие контрольных показов счетчика исключительно при наличии удостоверения работника компании. По первому требованию он должен предъявить его клиенту.
  • Техники будут одеты в спецодежду с нанесенными логотипами ДТЭК.
  • Специалисты осматривают счетчик, не предлагают никаких других услуг и не принимают плату от клиентов.
  • При работе работник может заносить данные в смартфон или бумажный носитель.

Война в Украине заставила многих жителей Одессы и области покинуть свои дома, и они не могут передать фактические показы счетчиков. Поэтому компания проводит расчет средних показателей согласно ежемесячному потреблению. С 18 апреля специалисты ДТЭК Одесские электросети возобновляют снятие контрольных показов у ​​клиентов. Это позволит проверить точность работы приборов учета и сверить характеристики для корректного начисления потребленной энергии.

С начала войны ремонтные бригады ДТЭК Одесские электросети переведены в аварийно-восстановительный режим работы и готовы оперативно возвращать свет во время отключений. В случае повреждений из-за боевых действий работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и обеспечены всем необходимым для возобновления работы оборудования.

Используйте только официальные каналы информации и сохраняйте спокойствие. Специалисты ДТЭК готовы принимать обращения и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания: официальные страницы ДТЭК Одесские электросети в фейсбуке и инстаграмме, чат-боты Viber и Telegram, личный кабинет на сайте ДТЭК Одесские электросети. Также информацию можно узнать через Viber-сообщество «ДТЭК info ОЭМ» и IVR-меню колл-центра:

  • для стационарных телефонов +38(048) 705 90 90
  • для мобильных телефонов +38 (068) 750 90 90, +38 (095) 750 90 90, +38 (073) 750 90 90, 0 800 409 090
  • отдельная линия для юридических клиентов +38 (066) 750 90 90
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Редакция ПРОФИЛЬ

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