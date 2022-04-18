В Одессе и области возобновляют работу контролеры по снятию показаний с электросчетчиков

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что контрольные данные счетчика помогают в корректном начислении потребляемой электроэнергии, чтобы клиенты получали точные счета от поставщиков. Работы начнутся с 18 апреля.

Непосредственно в дома и квартиры контролеры не будут заходить. Работы будут производиться исключительно со счетчиками, расположенными в межэтажных щитовых, щитовых на лестничных клетках и опорах линий электропередачи (для частного сектора). Без звонков в квартиры и дома. В случае невозможности снятия показателей компания просит жителей города и области содействовать сотрудникам ДТЭК Одесские электросети и предоставлять им доступ к счетчикам.

Как понять, что это сотрудник компании?

Специалисты ДТЭК Одесские электросети производят снятие контрольных показов счетчика исключительно при наличии удостоверения работника компании. По первому требованию он должен предъявить его клиенту.

Техники будут одеты в спецодежду с нанесенными логотипами ДТЭК.

Специалисты осматривают счетчик, не предлагают никаких других услуг и не принимают плату от клиентов.

При работе работник может заносить данные в смартфон или бумажный носитель.

Война в Украине заставила многих жителей Одессы и области покинуть свои дома, и они не могут передать фактические показы счетчиков. Поэтому компания проводит расчет средних показателей согласно ежемесячному потреблению. С 18 апреля специалисты ДТЭК Одесские электросети возобновляют снятие контрольных показов у ​​клиентов. Это позволит проверить точность работы приборов учета и сверить характеристики для корректного начисления потребленной энергии.

С начала войны ремонтные бригады ДТЭК Одесские электросети переведены в аварийно-восстановительный режим работы и готовы оперативно возвращать свет во время отключений. В случае повреждений из-за боевых действий работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и обеспечены всем необходимым для возобновления работы оборудования.

Используйте только официальные каналы информации и сохраняйте спокойствие. Специалисты ДТЭК готовы принимать обращения и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания: официальные страницы ДТЭК Одесские электросети в фейсбуке и инстаграмме, чат-боты Viber и Telegram, личный кабинет на сайте ДТЭК Одесские электросети. Также информацию можно узнать через Viber-сообщество «ДТЭК info ОЭМ» и IVR-меню колл-центра:

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