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В Одессе и области снова ввели экстренные отключения света – что происходит?

В Одессе и области снова ввели экстренные отключения света – что происходит?

Сегодня, в субботу, 14 января 2023 года, в Одессе и Одесской области снова ввели экстренные отключения электричества из-за угрозы ракетной атаки рашистских террористов.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно» со ссыкой на ДТЭК «Одесские электросети».

«Из-за угрозы ракетной атаки в Одесской области происходят экстренные отключения. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты повредят энергооборудование», – сказано в сообщении.

Также отметим, что в настоящее время в Одессе объявлена воздушная тревога.

Напомним, накануне энергетики прогнозировали уменьшение потребления электроэнергии в субботу 14 января и воскресенье 15 января и заверяли, что часов со светом должно быть больше, чем двумя днями ранее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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