В Одессе хотят создать карту подтоплений – что это и зачем нужно (видео)

В Одессе работают над созданием специальной карты подтоплений города во время сильных ливней.

Как пояснил в своем традиционном видеообращение вице-мэр Дмитрий Жеман, такая карта должна помочь понять, какая техника нужна городским службам для борьбы со стихией, чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать ее последствия.

По словам вице-мэра, июльский залповый ливень показал, что за 5 часов в городе может выпасть двухмесячная норма осадков, и с этим не в состоянии справиться никакая система водоотведения.

«Поэтому сейчас мы работаем над тем, что разрабатываем карту подтоплений в городе, делаем расчеты с учетом того, при каком количестве осадков и где в городе появляются места подтоплений, чтобы понимать, какую еще технику необходимо купить и в каком количестве», – говорит Жеман.

Напомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился мощный ливень. По данным мэрии, всего за одну ночь на город выпало 100 литров воды на один квадратный метр, тогда как месячная норма составляет 45 литров. Такого не было с 1988 года.

Больше всех пострадали Пересыпь, район улицы Балковской и Аркадия. Были затоплены 23 магистральные улицы.

А месяц спустя, 26 августа, от очередного погодного катаклизма пострадал одесский микрорайон Таирова.

Фото Александра Иваницкого