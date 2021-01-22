В Одессе хотят отремонтировать пляжи для инвалидов

В Одесском городском совете планируют отремонтировать пляжи для людей с инвалидностью, а также установить детские площадки для особенных детей.

Как сообщила глава департамента труда и соцполитики мэрии Одессы Елена Китайская, вопрос об увеличении бюджета программы «Равенство», которая финансирует социальные проекты по городу, обсуждался на городской депутатской комиссии. Так, если ранее в 2021 году на соцпроекты планировалось потратить 17,2 млн грн, то сейчас необходимо не менее 36,4 млн грн.

В частности, в мэрии намерены потратить 200 тыс. грн на ремонт дайвинг-центра, 450 тыс. грн – на ремонт пляжа для инвалидов между траверсами №2 и №3 и 300 тыс. грн – на подготовку к курортному сезону пляжа для инвалидов на 11-й станции Большого Фонтана.

Помимо этого, 1,5 млн грн планируется потратить на засыпку щебнем пляжа у дайвинг-центра, и 75 тыс. грн – на пандус для пляжа на 14-й станции Большого Фонтана.

Еще 75 тысяч гривен хотят направить на установку пандуса к воде на пляже «Курортном» и 5 млн грн – на дооборудование для инвалидов территории пляжа «Лузановка».

Кроме того, две новые детские площадки для особенных детей по 2 млн грн каждая хотят обустроить на территории Алексеевского сквера и сквера Мечникова. Такая же площадка может появиться и в парке Шевченко.

Как сообщала «Одесская жизнь», в конце прошлого года начались ремонтные работы на пляже «Дельфин». Здесь ремонтируют подпорную стену и пляж для инвалидов – его хотят перенести чуть правее, а также снабдить лифтом и двумя спусками в море.

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