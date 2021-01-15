Самый одесский скульптор – о Европе, пушкинских бакенбардах и «вандалозащищенности» Год Быка для Одессы, если верить приметам, обязательно будет успешным. Ведь украшает наш город полная

энергии и жизненных сил скульптура символа года – композиция «Похищение Европы», созданная народным

художником Украины Александром Токаревым. В начале наступившего года мастер, чьи памятники стали визитной карточкой Одессы, отмечает свой 70-летний юбилей. ПОДРОБНЕЕ

Как добраться до Привоза и вокзала: пригородные маршрутки уберут из центра Одессы? Городской голова Геннадий Труханов считает, что областные автобусы не должны проходить через центр Одессы. Они создают пробки на улицах города – особенно в районе автостанции возле Привоза и железнодорожного вокзала. ПОДРОБНЕЕ