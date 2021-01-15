Мэр Одессы объявил о старте подготовки к новому курортному сезону и поручил заместителям обдумать, как можно убрать с пляжей различные конструкции и освободить берег для отдыхающих.
Задача коммунальщиков – обследовать и отремонтировать берегозащитные сооружения, а также благоустройство побережья с обустройством выделенной полосы для велосипедистов от 10-й станции Большого Фонтана в сторону пляжа «Золотой берег» и на участке от Аркадии до ЖК «Морская симфония». Еще планируется снос заброшенных и неиспользуемых зданий у побережья.