Одесский пляж для инвалидов на «Дельфине» перенесут и увеличат

Как сообщает «Думская», здесь ремонтируют подпорную стену и пляж для инвалидов – его хотят перенести чуть правее, а также снабдить лифтом и двумя спусками в море.

В настоящее время рабочие уже снесли пандусы, навесы и демонтируют подпорную стенку.

По проекту реконструкции, пляж инвалидов перенесут с 12-го к 13-му траверсу, освободив место для расширения пляжного комплекса «Калетон». Сейчас территория у траверса №13 непригодна для отдыха – там нет песка. Поэтому здесь обещают насыпать гравий для дренажа и песок. А спускаться в море люди с ограниченными возможностями смогут по специальным пандусам. А по пляжу инвалиды-колясочники смогут перемещаться по специальным дорожкам с покрытием.

Также предусмотрена установка туалетов, раздевалок и медико-спасательного пункта. Все работы планируется завершить до начала курортного сезона.

Заказчиком работ выступило управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета, а инвестором – компания «Фокус Лоджистикс», арендующая территории между 12-м и 13-м траверсами на пляже «Дельфин» и являющаяся владельцем пляжного комплекса «Калетон». Договор аренды пляжа площадью 2800 м был заключен в 2017 году сроком на 10 лет.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как выглядит пляж «Дельфин» после того как отсюда убрали злосчастный танкер Delfi.

Фото: Думская