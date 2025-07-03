Очередной сигнал тревоги одесситы услышали в 17:21.

«Снова угроза баллистики», – предупредили мониторинговые Телеграм-каналы.

Также сообщалось о скоростной цели на Одессу.

И спустя буквально несколько минут прогремел взрыв. По словам очевидцев, он был настолько мощным, что «по Успенской прямо волна пошла».

А на месте предполагаемого «прилета» поднимается столб дыма.

По всей вероятности, враг снова атаковал портовую инфраструктуру. Официальная информация на момент публикации этой новости еще не поступала.

В 17:39 был дан отбой тревоги. В настоящее время в Одессе без угроз.

Напомним, сегодня днем враг уже атаковал Одессу баллистическими ракетами. Удар кассетным «Искандером» пришелся по портовой инфраструктуре. В результате атаки два человека погибли и еще трое получили ранения.

А в ночь на 3 июля в Одессе в результате удара вражеского беспилотника серьезно пострадала жилая девятиэтажка в Хаджибейском районе города – полностью разрушены шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе и дети.