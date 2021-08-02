Август-2021: каким он будет в Одессе – прогноз синоптиков

По данным синоптиков, август 2021 года в Одесской области ожидается с периодами засушливой и жаркой погоды. Такой прогноз приводит Телеграм-канал The Weather Lab.

Подводя итоги июля, синоптики отмечают, что средняя температура месяца составила +24,8 градуса. Отклонение от нормы – +1,4, что немного выше нормы. А вот осадки значительно превысили норму – за прошедший месяц их выпало 99 мм, что составило 222% от месячной нормы.

Таким образом, прогноз на июль для Одессы вполне оправдался.

Что же касается прогноза на август, то, по данным специалистов, ощутимых аномалий в этом месяце не ожидается.

«За счет конвективных осадков можем набрать норму или даже перевыполнить ее. Но есть риск, что и недоберем», – предполагают синоптики.

По температуре ожидаемое отклонение должно составить 0,5-1,5 градусов выше нормы при норме для Одессы +23,1 градуса.

Также не исключено, что в последний месяц лета жителей Одессы и области снова «порадуют» локальные ливни при норме по осадкам 40 мм.

«Резюмируем: август выйдет немного выше нормы по температуре и выше нормы по осадкам», – информирует The Weather Lab.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, по прогнозу ГСЧС, в Одесской области возможны дожди и грозы. В отдельных районах может быть град и шквалы 15-20 м/с.

Однако подчеркнем, что этот прогноз касается именно области. В Одессе же сегодня наблюдается сухая и жаркая погода. Осадков не предвидится.