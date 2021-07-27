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В Одессе грядет капремонт «куска» улицы Степовой рядом с Алексеевским сквером

В Одессе грядет капремонт «куска» улицы Степовой рядом с Алексеевским сквером

В Одессе грядет капитальный ремонт участка улицы Степовой – на участке от улицы Заньковецкой до Мельницкой. Это всего один квартал, расположенный неподалеку от Алексеевского сквера – там, где все еще «красуются» советские остановки в виде грибочков.

Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок ProZorro. Заказчик работ – Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Цена вопроса – чуть более 21 миллиона гривен. Подрядчики могут вносить свои предложения до 11 августа.

ремонт участка улицы Степовой, тендер

Одесская улица Степовая часто зовется «Дерибасовской Молдаванки». Ее дорожное покрытие очень нуждается в переменах, но приведут в порядок лишь этот отрезок. Кстати, он покрыт брусчаткой.

Общая площадь ремонта составляет 7890 квадратных метров. Исходя из технического задания, проезжую часть улицы Степовой на этом участке собираются покрыть асфальтобетоном. Тротуар будет выложен плиткой.

Также предусматривается проведение работ по замене коммуникаций – кабельных каналов, водопровода и канализации; обустройство парковочных карманов и обрезка деревьев.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на одесском Приморском бульваре постепенно преображаются тротуары.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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