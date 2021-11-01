В Одессе грандиозная пробка возле Продмаша: дорога в центр перекрыта (карта)

Сегодня, 1 ноября 2021 года, в Одессе наблюдается сложная дорожная обстановка на Николаевской дороге.

Как свидетельствуют очевидцы, пытающиеся добраться в центр города с поселка Котовского, самая серьезная пробка – в районе Продмаша на участке до 7-й Пересыпской: там в связи с дорожными работами перекрыты две полосы в сторону города.

“Проще, наверное, пешком”,

– сетуют оказавшиеся в пробке одесситы.

Судя по данным Google-карт, на данный момент пробка грандиозная – она протянулась мимо Лузановки и “добралась” до Южной дороги.

К слову, пробки наблюдаются также и на Южной Дороге и проспекте Добровольского.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, где в Одессе ремонтируют дороги 1 ноября.