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В Одессе грандиозная пробка возле Продмаша: дорога в центр перекрыта (карта)

В Одессе грандиозная пробка возле Продмаша: дорога в центр перекрыта (карта)

Сегодня, 1 ноября 2021 года, в Одессе наблюдается сложная дорожная обстановка на Николаевской дороге.

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Как свидетельствуют очевидцы, пытающиеся добраться в центр города с поселка Котовского, самая серьезная пробка – в районе Продмаша на участке до 7-й Пересыпской: там в связи с дорожными работами перекрыты две полосы в сторону города.

“Проще, наверное, пешком”,

– сетуют оказавшиеся в пробке одесситы.

Судя по данным Google-карт, на данный момент пробка грандиозная – она протянулась мимо Лузановки и “добралась” до Южной дороги.

пробка в Одессе, Продмаш

пробка в Одессе, Продмаш2

пробка в Одессе, Николаевская дорога

К слову, пробки наблюдаются также и на Южной Дороге и проспекте Добровольского.

Пробка 1 ноября, Южная дорога

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, где в Одессе ремонтируют дороги 1 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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