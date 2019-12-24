Суд вернул частникам одесский санаторий «Красные зори»: как он сейчас выглядит (фото)

Представитель застройщика дважды не явился на судебное заседание, и дело по сути начали рассматривать без него. Адвокат ЧАО «Укрпрофздравница» смогла убедить суд вернуть право собственности организации. Мы решили показать, как выглядят санаторные корпуса в период принятия судьбоносного решения.

О выигранном деле сообщила адвокат ЧАО «Укрпрофздравница» Ирина Тодорич на своей Facebook-странице.

По ее словам, 20 декабря Приморский районный суд Одессы принял законное и справедливое решение в спорах.

Речь идет об имущественных спорах между Частным акционерным обществом лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница» и ООО «Будлайф Инвест».

Последнее якобы заполучило санаторий «Красные зори» путем махинаций. Но для точных объяснений и выяснения обстоятельств представители «Будлайфа» не явились, причем уже второй раз. Несмотря на это, суд начал рассматривать дело по сути.

В итоге адвокату Ирине Тодорич удалось предъявить достаточно аргументов, чтобы убедить суд оставить право собственности за «Укрпрофздравницей».

Наш корреспондент прошелся по окрестностям санатория и запечатлел нынешнее состояние санатория.

Территория «Красных зорь» пока напоминает типичный двор «заброшки». У стен здания разбросано битое стекло.

У входа – полустертая надпись, предупреждающая о том, что заходить внутрь опасно. В корпусах – голые стены и горы хлама.

Кое-где слышно, как бездомные шуршат пакетами и звенят бутылками.

Остается лишь надеяться, что частник сможет возродить историческое сооружение и прилегающую к нему территорию, а не возведет на его месте очередную высотку.

Фото автора

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