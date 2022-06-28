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В Одессе гостиницу с непатриотичным названием украсили гигантским флагом Украины

В Одессе гостиницу с непатриотичным названием украсили гигантским флагом Украины

Гостинице «Большая московская», что на Дерибасовской, в День Конституции добавили патриотизма – разместили на здании огромный государственный флаг.

Об этом на своей странице в facebook сообщила руководитель оргкомитета «Вышиванкового фестиваля» Наталья Мажарова.

Мы с командой Вышиванковый фестиваль хотели, чтобы в этот день Дерибасовская выглядела круто, и большое Знамя вызвало уважение и восхищение ко всем ценностям, за которые сейчас мы боремся, и которые закреплены в нашей Конституции! Сейчас мы понимаем все ее смыслы глубже и готовы защищать их. Пусть все знают, насколько сильна украинская Одесса сегодня. С Днем Конституции!,

— написала в своем посте Наталья Мажарова.

Флаг пробудет на здании до 20:00 28 июня.

Прошлое не изменишь, но в наших руках дальше строить наше будущее с уважением и любовью к себе, к украинцам. Сегодня «Большая московская» не работает, и это очень символично для Одессы. То, что с начала войны в Одессе однозначно патриотическая даже «Большая московская «,

— добавила Наталья.

флаг на большой московской

Напомним, что 28 июня, каждый год в этот день, в Украине отмечают День конституции.

Фото Наталии Мажаровой

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