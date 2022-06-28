В Одессе гостиницу с непатриотичным названием украсили гигантским флагом Украины

Гостинице «Большая московская», что на Дерибасовской, в День Конституции добавили патриотизма – разместили на здании огромный государственный флаг.
Об этом на своей странице в facebook сообщила руководитель оргкомитета «Вышиванкового фестиваля» Наталья Мажарова.
Мы с командой Вышиванковый фестиваль хотели, чтобы в этот день Дерибасовская выглядела круто, и большое Знамя вызвало уважение и восхищение ко всем ценностям, за которые сейчас мы боремся, и которые закреплены в нашей Конституции! Сейчас мы понимаем все ее смыслы глубже и готовы защищать их. Пусть все знают, насколько сильна украинская Одесса сегодня. С Днем Конституции!,
— написала в своем посте Наталья Мажарова.
Флаг пробудет на здании до 20:00 28 июня.
Прошлое не изменишь, но в наших руках дальше строить наше будущее с уважением и любовью к себе, к украинцам. Сегодня «Большая московская» не работает, и это очень символично для Одессы. То, что с начала войны в Одессе однозначно патриотическая даже «Большая московская «,
— добавила Наталья.
Напомним, что 28 июня, каждый год в этот день, в Украине отмечают День конституции.
Фото Наталии Мажаровой