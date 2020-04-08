В Одессе горел пострадавший в декабре дом Асвадурова (фото)

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Очаг возгорания обнаружили на пятом этаже дома Асвадурова.

Предварительно установлено, что воспламенились кабели на площади один погонный метр.

Спасатели прибыли и в считанные минуты потушили пламя.

В ГСЧС отмечают, что предположительная причина пожара – занесение огня извне. Несмотря на то, что после декабрьской трагедии здание обнесли забором, туда могли проникнуть посторонние лица.

Было ли это поджогом или неосторожным обращением с огнем, предстоит выяснить.

Напомним, в доме на ул. Троицкой в декабре произошел пожар, который унес жизни 16 человек, еще 47 человек пострадало.

Фото: ГСЧС

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