Ключевые моменты:

Пожары произошли вечером пятницы, 25 июля, в Одессе (ул. Академика Филатова) и в селе Лиманка (жилмассив «Радужный»);

В Одессе горела квартира на 5-м этаже пятиэтажки, в Лиманке – на 13-м этаже 16-этажного дома;

Причина одного из пожаров – короткое замыкание кондиционера, вторая – выясняется.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Хозяйка вернулась в задымленную квартиру ради кота

Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, первый пожар возник на одесских Черемушках, на улице Академика Филатова – там горела квартира на последнем этаже жилой пятиэтажки.

По данным ГСЧС, возгорание произошло на балконе. Предварительная причина пожара – короткое замыкание кондиционера. Ущерб устанавливается.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали из дома 9 жителей. По словам очевидцев, хозяйка соседней квартиры вернулась, чтобы вынести своего кота. Операция спасения домашнего животного прошла успешно.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Его площадь составила 40 кв. м. Для его тушения привлекли 8 единиц техники и 29 спасателей.

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Пожар на «Радужном»: среди спасенных – домашние любимцы

Тем же вечером в жилом массиве «Радужный» (село Лиманка Одесского района) тушили пожар в квартире на 13 этаже, 16-этажного жилого дома.

Из дома спасатели при помощи пожарной лестницы эвакуировали 23 жителя. Так же спасли трех собак.

Пожар ликвидирован на площади 50 кв.м. также обошлось без жертв и пострадавших. На месте работали 29 спасателей, у тушению пожара привлекли 9 единиц техники.

Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

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