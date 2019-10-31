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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе фура, пытаясь проехать под мостом, потеряла груз и заблокировала проезд (видео)

В Одессе фура, пытаясь проехать под мостом, потеряла груз и заблокировала проезд (видео)

Происшествие случилось в районе Красного Креста, что на Люстдорфской дороге.

Там тяжеловес не вписался в пространство под мостом. Его контейнер с грузом вывалился на проезжую часть. В результате у моста скопилась пробка.

Об этом сообщают очевидцы. А в паблике @odessa_hello уже поделились видео с места.

“Красный Крест. Все стабильно”, – подписали ролик авторы.

Дело в том, что подобные инциденты частенько случаются в городе. А одно из самых “популярных” для этого мест – мост у Красного Креста.

 

Фото: редакция “ОЖ”

Видео: pushkinska.net с @odessa_hello

 

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