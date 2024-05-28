В одном из районов Одессы сгорели склад и автомобили: что произошло

Днем, 27 мая, в Хаджибейском районе Одессы вспыхнул пожар на складе с обувью, расположенном в 4-м Аэропортовском переулке, а вечером горело здание на улице Проселочная.
Подробности сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Около полудня в Аэропортовском переулке загорелся склад с обувью, открытое пламя распространилось по всему ангару площадью 1400 кв. м. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Работу осложняла высокая температура металлических конструкций.
В это же время прозвучал сигнал воздушной тревоги, из-за чего пожарные прервали тушение огня и переместились в укрытие.
В 14:12 пожар удалось локализовать и в 16:19 — полностью ликвидировать. К счастью, никто не пострадал и не погиб.
Причина пожара, убытки и детали — устанавливаются.
От ГСЧС Одесской области привлекались 11 единиц техники и 47 пожарных, от пожарного взвода Национальной гвардии — 1 единица техники и 7 человек личного состава.
Вечером на Проселочной горела крыша здания и легковые автомобили внутри. Почти час понадобился пожарным для полной ликвидации пожара.
Из-за значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. К счастью, никто не пострадал.
Причина пожара, детали и ущерб — устанавливаются.