В одном из районов Одессы сгорели склад и автомобили: что произошло

Подробности сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Около полудня в Аэропортовском переулке загорелся склад с обувью, открытое пламя распространилось по всему ангару площадью 1400 кв. м. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Работу осложняла высокая температура металлических конструкций.

В это же время прозвучал сигнал воздушной тревоги, из-за чего пожарные прервали тушение огня и переместились в укрытие.

В 14:12 пожар удалось локализовать и в 16:19 — полностью ликвидировать. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Причина пожара, убытки и детали — устанавливаются.

От ГСЧС Одесской области привлекались 11 единиц техники и 47 пожарных, от пожарного взвода Национальной гвардии — 1 единица техники и 7 человек личного состава.

Вечером на Проселочной горела крыша здания и легковые автомобили внутри. Почти час понадобился пожарным для полной ликвидации пожара.

Из-за значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. К счастью, никто не пострадал.

Причина пожара, детали и ущерб — устанавливаются.