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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе дерево рухнуло на газопровод и легковушку

В Одессе дерево рухнуло на газопровод и легковушку

Дерево упало на проспекте Добровольского. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС в Одесской области, спасатели с помощью бензопилы уже распилили дерево, расчистили легковой автомобиль и газопровод от веток.

Для этого пришлось привлечь 1 единицу пожарной техники и 6 человек личного состава.

Напомним,сильный порывистый ветер стал причиной настоящего “деревопада” в Одессе. Такие случаи были в воскресенье на проспекте Добровольского, 88, улице Гаванной / на углу Военного спуска, на Филатова и в Лузановке.

Жителей города просят осторожно передвигаться по улицам и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер вызывает падение веток и кабелей. По прогнозам синоптиков, такие неблагоприятные погодные условия сохранятся и 4 ноября.

Фото: media.realitatea.md

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