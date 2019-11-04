Будьте бдительны и не бросайте машины: в Одессе из-за сильного ветра падают деревья

Сильный порывистый ветер стал причиной настоящего “деревопада” в Одессе.

Как сообщает пресс-служба КП ”Горзелентрест”, такие аварийные ситуации произошли в воскресенье на проспекте Добровольского, 88, улице Гаванной / на углу Военного спуска, на Филатова и в Лузановке.

Жителей города просят осторожно передвигаться по улицам и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер вызывает падение веток и кабелей.

По прогнозам синоптиков, такие неблагоприятные погодные условия сохранятся и 4 ноября.

Фото: КП “Горзелентрест”