Будьте бдительны и не бросайте машины: в Одессе из-за сильного ветра падают деревья

Сильный порывистый ветер стал причиной настоящего “деревопада” в Одессе.
Как сообщает пресс-служба КП ”Горзелентрест”, такие аварийные ситуации произошли в воскресенье на проспекте Добровольского, 88, улице Гаванной / на углу Военного спуска, на Филатова и в Лузановке.
Жителей города просят осторожно передвигаться по улицам и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер вызывает падение веток и кабелей.
По прогнозам синоптиков, такие неблагоприятные погодные условия сохранятся и 4 ноября.
Фото: КП “Горзелентрест”