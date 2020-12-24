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В Одессе будут судить двух «оперов» за «крышевание» проституток

В Одессе будут судить двух «оперов» за «крышевание» проституток

В Одессе предстанут перед судом двое оперуполномоченных полиции за вымогательство денег у дам «с пониженной социальной ответственностью».

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Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР), виновные – 23-летний оперуполномоченный Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главка Нацполиции в Одесской области и 45-летний старший оперуполномоченный в ОВД этого же управления. С мая по июль 2020 года они требовали у одесских проституток по 300 долларов за непривлечение тех к административной ответственности.

Таким образом, полицейские «крышеватели» «заработали» 67 225 гривен. Эти деньги были переведены им на банковскую карточку.

Оба «опера» попались с поличным в июле этого года после получения очередного перевода в размере 1200 долларов. Следователи ГБР сообщили им о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

На сегодняшний день досудебное расследование завершено, и дело ушло в суд. «Крышевателям» проституток может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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