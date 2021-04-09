В Одессе будет военно-морской парад

Его проведут по случаю 30-летия Независимости Украины 24 августа 2021 года.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации, пишет “Думская“.

На данный момент о предстоящем параде известно лишь то, что в нем примут участие корабли ВМС Украины и катера Госпогранслужбы.

В 2020 году парад проводили в День ВМС 5 июля. Зрителей на парад не приглашали, объяснили это коронавирусом. Но на мероприятии присутствовоал президент Украины Владимир Зеленский.