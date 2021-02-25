В Одессе девочка легла под поезд: подробности трагедии

Это произошло поздно вечером в среду, 24 февраля. По словам машиниста поезда, девочка переходила рельсы и разговаривала по телефону. Машинист посигналил и в это время девочка легла на рельсы. Остановить поезд вовремя не удалось.

Подруга погибшей рассказала, что за несколько часов до смерти она написала в общую группу в месенджере, что собралась броситься под поезд. В семье погибшей, как сообщили родственники, конфликтов не было и ребенок не высказывал намерения о самоубийстве.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.