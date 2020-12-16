В Одессе большой пожар: полыхает старый мебельный цех (видео)

Прямо сейчас, вечером среды, 16 декабря, в Одессе сильный пожар на улице Косвенной, 55.
Видео с места происшествия опубликовал Телеграм-канал Odessa INFO.
Как сообщается, горят склады с тканью. Там же рядом расположен мебельный цех.
По словам очевидцев, причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание, так как склад очень старый.
О пострадавших не сообщается.
В областном управлении ГСЧС ситуацию на данный момент не комментируют.
Как сообщалось ранее, утром 15 декабря в Малиновском районе Одессы произошел пожар в квартире многоэтажки. Погибла пожилая женщина.