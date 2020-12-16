В Одессе большой пожар: полыхает старый мебельный цех (видео)

Годовщина одесской трагедии на Троицкой: горожане несут венки и цветы к месту пожара в доме Асвадурова (фото) День скорби Сегодня — день скорби. Квартал на Троицкой перекрыт полицией, люди несут цветы и венки, зажигают свечи. На ограждении у дома Асвадурова появляются портреты погибших. Одна женщина прижалась к ограждению, плачет, говорить не может. Молодые люди — студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который здесь располагался, — тоже стоят с цветами, ждут, ПОДРОБНЕЕ

Судьбу сгоревшего дома Асвадурова в Одессе будет решать рабочая группа Дом Асвадурова на улице Троицкой в Одессе, бывшее здание колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где год назад произошел страшный пожар, унесший 16 жизней, находится в аварийном состоянии, а погодные условия и низкая температура могут привести к его полному разрушению. ПОДРОБНЕЕ