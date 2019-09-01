В Одессе BMW сбил пожилого пешехода

ДТП произошло поздно вечером в субботу на Фонтанской дороге, 10.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, водитель BMW сбил пешехода, в результате чего 62-летний мужчина попал в больницу.
Фото: Патрульная полиция
ДТП произошло поздно вечером в субботу на Фонтанской дороге, 10.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, водитель BMW сбил пешехода, в результате чего 62-летний мужчина попал в больницу.
Фото: Патрульная полиция
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