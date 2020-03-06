В Одессе близится ремонт проспекта на Таирова: как будем объезжать (схема)

Вскоре должны приступить к ремонту дороги на пересечении проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома.

Начать планируют с участка в районе улицы Инглези. После будут ремонтировать отрезок близ улицы Левитана.

В гордепартаменте транспорта, в свою очередь, обнародовали схему с изменениями движения в том районе.

По данным мэрии, ездить по-другому придется, начиная с 14 марта до 24 апреля.

Так, ремонт затронет тротуар у трамвайных путей. В связи с этим временно не будет ходить трамвай №13.

Троллейбус №12 будет курсировать так:

– в направлении движения к ул. Архитекторской: от ул. Космонавта Комарова на ул. Инглези, ул. Ак. Королева. Конечная остановка – ул. Архитекторская;

– в направлении от ул. Архитекторской (конечная остановка) до Заставы-1 – по имеющемуся маршруту.

Для маршрутных такси тоже разработали новую временную схему движения.

Так, городские маршрутки №№ 18, 121, 145, 149, 191, 197, 210, 214 будут ходить от остановки «Сити Центр» до остановки «Экспострой» по временной схеме движения на участке просп. Небесной Сотни.

Фото: Департамент транспорта, lh3.googleusercontent.com

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