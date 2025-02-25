На 42-летнего мужчину набросился неизвестный, избил его и скрылся, сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на полицию Одесской области.
Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом — ушиб головы и переломы костей предплечья.
О причинах нападения не сообщается.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции приступили к производству по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают правонарушителя и все обстоятельства преступления.
Игорь Слюсаренко руководит городским управлением рекламы с марта 2021 года. Ему принадлежит компания «Диагональ» — довольно крупный оператор наружной рекламы.