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В Одессе бесплатно стерилизуют бездомных кошек – адреса ветклиник

В Одессе бесплатно стерилизуют бездомных кошек – адреса ветклиник

В Одесском городском совете назвали победителей тендера по бесплатной стерилизации и вакцинации бездомных котов и кошек.
Адреса ветеринарных клиник опубликованы на сайте мэрии.

По результатам тендера, проведенного в 2021 году, соответствующие договоры заключены с ветклиниками в каждом районе города.

Так, бесплатно вакцинировать и стерилизовать бездомных животных можно по таким адресам:

Киевский район: ул. Ак. Вильямса, 73/1, ветеринарная клиника «Зоология».

График работы: 10:00-19:00, перерыв 13:00-14:00.

Выходные: воскресенье, понедельник.

Тел.: +38-095-9-259-169.

Приморский район: ул. Софиевская, 32, ветеринарная клиника «Тина».

График работы: ежедневно с 09:00 до 19:00.

Тел.: 703-69-14.

Суворовский район: ул. Софиевская, 32, ветеринарная клиника «Тина».

График работы: ежедневно с 09:00 до19: 00.

Тел.: 703-69-14.

Малиновский район: ул. Краснова, 3а, ветеринарная клиника Одесского государственного аграрного университета.

График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, в субботу с 09:00 до 15:00.

Тел.: + 38-093-119-09-41, + 38-063-954-01-76.

В горсовете также напомнили, что для того, чтобы помочь бездомном животному, необходимо:

  • первого числа месяца в 10:00 лично прийти в ветеринарную клинику, осуществить запись на свободную дату и получить соответствующий корешок-подтверждение визита;
  • сделать фото беспризорного животного (кота или кошки) в среде его обитания;
  • принести животное в определенную дату, но не позднее 11:00, и предоставить любой оригинал документа, удостоверяющего личность (для установления тождества личности с записью);
  • передать фотографию беспризорного животного во внешней среде (на любом удобном носителе);
  • заполнить бланк направления и информационное соглашение;
  • на следующий день до 11:00 забрать животное и отпустить в среду его обитания.

Как сообщалось ранее, в Одессе продолжается реализация комплексной Программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных, в рамках которой проводится стерилизация и вакцинация котов и кошек.

Вы также можете узнать, как «Одесская жизнь» на собственном опыте проверяла, как работает программа по бесплатной стерилизации беспризорных кошек.

Читайте также: Как в Одессе отлавливают и стерилизуют бездомных животных?

Фото Алены Уткиной

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Редакция ПРОФИЛЬ

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