В Одессе автора 12-го стула наградили почетным знаком Маразли

По случаю значимой даты его за многолетний плодотворный труд наградили городские власти.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Так, Михаиле Реве вручили Почетный знак Одесского городского головы им. Г.Г. Маразли ІІІ степени.

Михаил Рева давно прославляет его творчеством Одессу, улучшая ее имидж в стране и мире. Он – автор многих ставших символами города скульптур.

Так, например, одессит изготовил 12-й стул, который посвящен известному произведению Ильфа и Петрова.

С тех пор, как арт-объект открыли в 1999 году на Дерибасовской, к нему не уменьшается поток туристов, желающих сфотографироваться с ним на память.

Фото: lh3.googleusercontent.com, dumskaya.net, мэрия

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